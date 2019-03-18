«Пассажирка в слезах сказала, что смерть свою видела». ДТП на Маршала Жукова уничтожило «Жигули»

Впечатляющие повреждения получили автомобили в результате ночной аварии в Кировском районе Санкт-Петербурга. Люди тоже пострадали, при этом удивительно, что мужчина на старых «Жигулях» отделался более лёгкими повреждениями, чем водитель и пассажирка «Фольксвагена», попавшие в больницу.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, 18 марта около 0:40 на пересечении проспекта Маршала Жукова и дороги на Турухтанные острова столкнулись «Фольксваген» под управлением мужчины 1985 года рождения и ВАЗ-21063 с мужчиной 1963 года рождения за рулём. Медики госпитализировали водителя «Фольксвагена» и его пассажирку, девушку 1994 года рождения, – обоих в состоянии средней степени тяжести.

«Яндекс» с пассажиркой не пропустил «классику». Светофор не работал. Повезло. Все живы», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Пассажирка в слезах сказала, что смерть свою видела», – добавляет Серёжа.

«Я пассажирка, машина в хлам. Нас с водилой спасли ремень и подушка безопасности, – рассказывает Дина. – Мы ехали от автосервиса к Кировскому заводу (я там живу). Теперь буду ходить пешком, а то из-за 3-х км я чуть жизни не лишилась. <...> Я уже дома, а водителя такси оставили в больнице».

Откликнулся и представитель водителя «Жигулей», Виталий: «Тесть попал в аварию. Таксист не уступил дорогу со второстепенки. <...> Тесть двигался по Жукова в сторону Казакова. На пересечении Турухтанных островов и Жукова таксист не уступил дорогу. Машину скоро уберем». По словам Виталия, его тесть легко отделался – ушибами.

Точные обстоятельства ДТП и степень вины участников установят правоохранительные органы.

«Вот так! Каждое утро одно и то же. Хожу на работу в 5:30, светофор не работает. Перекрёсток проходишь как дистанцию с препятствием», – сетует Татьяна.

Старые «Жигули» – редкая для Петербурга машина по нынешним временам – попали в серьёзное ДТП 16 марта на проспекте Стачек. По данным ГИБДД, водитель «четвёрки» не пропустил «БМВ» и попал в больницу.