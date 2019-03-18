Беглов отправил в отставку главу Водоканала. А проверка КСП повторно ушла в правоохранительные органы

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку генерального директора ГУП «Водоканал» Евгения Целикова. Об этом сообщается на сайте Смольного 18 марта.

Подробностей увольнения пресс-служба петербургского правительства не приводит, однако отмечает, что материалы проверки Водоканала Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга Беглов отправил в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что проверка предприятия проходила в прошлом году. О ее результатах «Фонтанка» писала еще летом. По итогам контрольных мероприятий проверяющие также направляли материалы в правоохранительные органы, однако за полгода те не отреагировали на данные аудита.

Из отчета проверяющих следует, что в последние годы у предприятия постоянно росли дебиторская (за два года на 32,3 процента) и кредиторская (за два года на 8,9 процента) задолженности. С учетом длительности оборота последней аудиторы даже предположили, что у предприятия «имеются риски отвечать признакам банкротства».

Основной причиной роста долгов аудиторы называют лизинг, в частности — авансовые платежи. Только за 2016 год в результате вынужденных заимствований Водоканал произвел неэффективные расходы не менее чем на 100 млн рублей.

Среди работ, которые выполнялись посредством лизинга, была модернизация систем водоснабжения на территории Валаамского монастыря. Как посчитали контролеры, петербургское предприятие нарушало закон, так как снабжало водой монахов за пределами территории Петербурга и Ленинградской области, хотя устав организации такого не предусматривает.