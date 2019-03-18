В Петербурге активно разводят мосты и ремонтируют дамбу. Один из затворов закрывают на два месяца

Петербургские мосты на рабочей неделе ждут еженощные технологические разводки. На них проводят профилактическое обслуживание и проверяют готовность разводных пролетов к навигационному периоду, сообщает 18 марта пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

В ночь с 18 на 19 марта разведут:

Володарский мост – с 2:00 до 5:45;

Дворцовый мост – с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55;

Тучков мост – с 2:00 до 4:55.

В ночь с 19 на 20 марта:

Дворцовый мост – с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55;

Тучков мост – с 2:00 до 4:55.

В ночь с 20 на 21 марта:

Володарский мост – с 2:00 до 5:45;

Благовещенский мост – с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00;

Биржевой мост – с 2:00 до 4:55.

В ночь с 21 на 22 марта:

Володарский мост – с 2:00 до 5:45;

Благовещенский мост – с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00;

Тучков мост – с 2:00 до 4:55.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты с учетом разводок, а также отмечают, что навести мосты могут раньше указанного времени. Испытания мостов на Неве и Малой Неве, напомним, проходят почти каждую ночь вплоть до открытия навигации 10 апреля. Разводки мостов по другим рукавам Невы продолжатся до 20 апреля, то есть до начала навигации по ним.

Помимо этого, в Петербурге ведутся плановые ремонтные и технологические работы на дамбе. Как сообщает Дирекция КЗС, для этого с 10:00 18 марта до 18:00 21 мая плоский затвор судопропускного сооружения С-2 поднят в положение «Закрыто». Но на движение транспорта это не повлияет – оно будет осуществляться в штатном режиме.