«Ночлежка» собирает жетоны на метро для своих подопечных

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка», помогающая бездомным людям, собирает жетоны на метро.

Необходимость в жетонах в «Ночлежке» объясняют тем, что их подопечным зачастую приходится посещать инстанции в различных частях города, чтобы восстановить документы, получить медицинскую помощь и др. Необходимы они и тем людям, которые только устроились на работу, но ещё не получили первую зарплату, чтобы оплатить проезд.

«Это одна из очень важных потребностей наших клиентов. Каждый месяц вы жертвуете для нас жетоны и проездные, но этого всё равно не хватает. В консультационную службу «Ночлежки» каждый рабочий день обращается 50-70 человек, которым нужна очень разная помощь. Почти всегда наши клиенты сильно стеснены в средствах, и каждое передвижение требует от них больших трат. Петербург – огромный город, даже чтобы добраться до «Ночлежки», нашим подопечным нужно преодолевать большие расстояния», – говорят в организации.

Жетоны можно приносить в приют «Ночлежки» на Боровой, 112Б, либо оставлять их в копилках для пожертвований, которые установлены в различных заведениях по всему городу.