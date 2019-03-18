ВЦИОМ: 88% россиян не жалеют о присоединении Крыма, 8% решение считают неправильным

Подавляющее большинство россиян одобряет решение властей о присоединении Крыма. Итоги проведенного к пятой годовщине опроса 18 марта представил ВЦИОМ.

Положительную оценку событию 2014 года дали 88% участников исследования. Противоположной точки зрения придерживаются 8% респондентов. 4% с ответом затруднились.

К положительным последствиям присоединения Крыма лично для себя 21% россиян отнесли возможность отдыхать на курортах полуострова без пересечения границы. По 5% набрали варианты ответов «восстановление исторической справедливости» и «проще общаться с родней». При этом 50% опрошенных не смогли назвать плюсов данного решения, а 14% никаких последствий не увидели.

К отрицательным последствиям в основном сограждане отнесли западные санкции и падение уровня жизни — эти варианты набрали по 4%. 29% не заметили негативной реакции, а 56% не смогли ответить на этот вопрос.

Если же говорить о развитии самого полуострова, то прорыв, по мнению 73%, произошел после вхождения двух субъектов в состав России. Только 1% опрошенных считает, что состояние Крыма было лучше в украинский период. 21% затруднились с оценками. 5% заявили, что ни под руководством Киева, ни под руководством Москвы южный регион не развивался.

Исследование провели 12 марта, в нем приняло участие 1600 человек.

Напомним, в календаре 18 марта теперь называется Днем воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым сегодня праздник и выходной. В этот день пять лет назад в Кремле был подписан межгосударственный договор, согласно которому Республика Крым и город Севастополь были приняты в состав РФ в качестве двух новых субъектов.