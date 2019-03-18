Кита-клюворыла погубил пластик. В его желудке нашли 40 килограммов пакетов

На Филиппинах на берег выбросило кита-клюворыла, в желудке которого обнаружили 40 килограммов пластиковых пакетов. Об этом 18 марта пишет The Guardian.

Местные биологи провели вскрытие и официально подтвердили, что причиной гибели животного стал съеденный мусор. Ученые заявили, что ранее никогда не видели такого количества пластика в желудке кита.

The Guardian пишет, что, согласно исследованию природоохранной организации Ocean Conservancy за 2017 год, жители Юго-Восточной Азии ставят рекорд по использованию одноразовых вещей из пластика. Так, в 2017-м Китай, Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам выбросили больше пластика, чем все остальные страны мира вместе взятые.