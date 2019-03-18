9,5 года колонии получило руководство лагеря за гибель детей на Сямозере. Чиновники Роспотребнадзора оправданы

18 марта Петрозаводский городской суд спустя почти три года после смерти 14 школьников огласил приговор фигурантам дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Трое оправданы.

Экс-директор лагеря в Карелии, воспитанники которого летом 2016 года утонули в Сямозере, приговорена к реальному сроку лишения свободы, суд отправил Елену Решетову в колонию на 9,5 года, как и просила прокуратура. Такой же реальный срок получил ее заместитель, Вадим Виноградов.

Инструктора Павла Ильина судья Александр Смирнов, рассказал «Фонтанке» адвокат Дмитрий Лапин, оправдал. В связи с отсутствием состава преступления без срока остались и экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя ведомства Людмила Котович. Инструктор Валерий Круподерщиков приговорен к восьми месяцам колонии.

Суд также удовлетворил гражданские иски по 3 млн рублей.

Руководство и персонал парк-отеля «Сямозеро» обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и в оставлении в опасности. Сотрудникам Роспотребнадзора вменяли халатность.