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Авто
18.03.2019 11:31
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Новость в картинке: как в России за месяц подорожали автомобили

За последний месяц, с 16 февраля по 15 марта 2019 года, цены на новые легковые автомобили изменили 23 марки, официально представленные на российском рынке. Месяцем ранее таких было 36.

Как сообщает 18 марта аналитическое агентство «Автостат», с середины февраля по середину марта у многих марок подорожали преимущественно седаны и хетчбэки. Это коснулось французских седанов Citroen C4, Peugeot 408 и Renault Logan и Logan Stepway, а также хетчбэков Renault Sandero и Sandero Stepway.

Три модели подорожали у Ford, четыре – у KIA. Ценники переписали на все комплектации у автомобилей 2019 года. А четыре модели Audi получили прибавку от 180 до 217 тысяч рублей.

Некоторые бренды изменили цены и на популярные модели сегмента SUV. Это отечественный «УАЗ», китайский DFМ и японская Honda.


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