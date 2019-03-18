«Весенняя мода» на ДТП со зданиями: в Петербурге легковушка опять улетела в дом

В Петербурге третье за три дня ДТП с участием здания. Последствия аварии в Кировском районе Санкт-Петербурга запечатлели очевидцы утром 18 марта.

В дом 38 по Балтийской улице, что рядом с проспектом Маршала Говорова, врезался «Датсун», сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Возможно, на тротуар его выкинуло из-за столкновения с другой машиной: задние дверь и крыло имеют характерную вмятину.

Напомним, в субботу, 16 марта, случились две похожие аварии. На Большом проспекте П.С. утром «Рено», подрезанная таксистом, улетела в дом, который за последнее время переживал и похожее ДТП, и сильный пожар. Момент удара попал на видео. А вечером на проспекте Стачек старые «Жигули» не пропустили «БМВ», и иномарка остановилась о стену здания.