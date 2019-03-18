Экс-полицейский, наблюдавший за убийством чемпиона-пауэрлифтера Драчёва, приговорён условно

В Хабаровске осудили бывшего сотрудника патрульно-постовой службы полиции, который стал свидетелем убийства спортсмена Андрея Драчёва. Злоупотребление полномочиями обвинение не доказало, Владимира Овчинникова наказали за бездействие.

Как сообщает Следственное управление СК по Хабаровскому краю, 18 марта фигурант признан виновным в неисполнении своих должностных обязанностей. Установлено, что 20 августа 2017 года сержант полиции Овчинников застал в центре города драку между Анаром Аллахверановым и Андреем Драчёвым и выбрал роль свидетеля.

По версии следствия, позицию невмешательства полицейский занял «из ложно понятого чувства товарищества». Кроме того, позже он убеждал прибывших на место сотрудников войск Национальной гвардии не задерживать своего знакомого Аллахверанова и не реагировать на разборки. Драчёв в тот момент был ещё жив. Сам Овчинников, как сообщили в СК, был нетрезв.

Фигуранту предъявили злоупотребление должностными полномочиями, но в суде обвинение не устояло, и дело переквалифицировали на часть 2 статьи 293. Овчинникова приговорили к 2,5 года лишения свободы условно. Из полиции он уволен.

В декабре прошлого года 26-летнего Анара Аллахверанова определили в колонию строгого режима на 18 лет. В суде он частично признался и извинился перед родственниками Драчёва.

Андрей Драчёв – чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, выступал в весовой категории до 120 килограммов.