Подросший НДС осложнил процесс отгрузки танков для российской армии

Несоответствие размера НДС в госконтрактах тому, который принимает налоговая, стало коллизией для «Уралвагонзавода», усложнившей подписание договоров и отгрузку техники.

Об этом в интервью РБК рассказал глава УВЗ Александр Потапов, текст опубликован 18 марта. По словам топ-менеджера, определиться по вопросам, «связанным с НДС текущего года», надо максимально быстро. В контрактах, объясняет Потапов, стоит 18%, а «налоговая принимает НДС в этом году 20%». Из-за этого возникает коллизия, которая «осложняет работу по подписанию договоров с исполнителями и отгрузку техники для нашей армии». При этом решить проблему, отмечает Потапов, сам УВЗ не может. Завод «будет выполнять те решения, которые будут приняты на законодательном уровне».

Ранее Центробанк предупредил о рекордном росте цен в мае-апреле этого года. Подорожание в том числе связано с повышением ставки НДС, однако регулятор отмечает, что перенос «в значительной мере уже реализован».