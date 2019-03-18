После обрушения сопки в Приамурье может смыть село: его жителей хотят переселять

Село на берегу реки Буреи прекратит свое существование после обрушения сопки в Хабаровском крае. Местные власти приняли решение о переезде жителей населенного пункта из-за угрозы наводнения. Перенесут и захоронения с кладбища.

Об этом 18 марта сообщает пресс-служба хабаровского губернатора. Если бесперебойной работе Бурейской ГЭС ничего не угрожает, то село Чекунда, близ которого произошло обрушение сопки, может смыть.

«Если в весенний период мы не ожидаем серьезных последствий, так как снега выпало немного и лед в этом году нетолстый, то в конце июля – начале августа, когда начнутся муссонные ливневые дожди, а в июне в верховьях гор начнется активное снеготаяние – у нас есть серьезные опасения, что в совокупности все это приведет к затоплению 2/3 поселка», – рассказал заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Гидрологи утверждают: при отметке 254 метра по Балтийской системе уйдут под воду местное кладбище и жилые дома на первой линии от реки. При отметке в 267 метров смоет больше половины Чекунды.

В связи с этим власти решили переселить жителей села в райцентр Чегдомын и поселок ЦЭС рядом с ним. В последнем пустуют 44 квартиры, которые после капремонта могли бы занять чекундинцы. Части семей хотят предложить сертификаты на покупку недвижимости на вторичном рынке.

– Других вариантов здесь быть не может. Ученые нам уже сегодня говорят, что топить будет. А через 4 года Чекунда может уйти под воду совсем. Любое наводнение – это угроза жизни людей. Поэтому и принято однозначное решение – переселять. Примерный бюджет – 332 миллиона рублей, – заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Также для предотвращения экологической катастрофы решено перенести местное кладбище. Все работы нужно сделать к концу лета – до прохождения гребня паводка.

Напомним, в декабре 2018 года по неизвестным причинам в Бурею рухнула сопка (первоначальная версия — падение метеорита — не подтвердилась). Для расчистки затора в регион были направлены военные, которые в течение нескольких дней производили подрывы в русле реки. Они не ликвидировали завал полностью, а пробили коридор для прохода воды шириной в несколько метров. Есть опасения, что во время ледохода его может перекрыть обломками льда и стволами деревьев.