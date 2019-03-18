Бывшего собственника «Росгосстраха» ФСБ обвинила в растрате двух миллиардов рублей

Бывшего основного владельца «Росгосстраха» Сергея Хачатурова обвинило в растрате имущества своей же компании «РГС-активы» следственное управление Федеральной службы безопасности России, пишет 18 марта «Коммерсантъ». Сумма ущерба – два миллиарда рублей.

Следствие полагает, что в декабре 2016 — январе 2017 года Хачатуров передал паи фонда недвижимости с баланса одной фирмы на баланс другой своей компании. За это он получил векселя третьей своей же структуры. В ФСБ сочли, что обмен был проведен с целью хищения имущества.

Адвокат Хачатурова Алексей Мельников называет обвинения в растрате «абсурдом, доведенным до абсолюта». По мнению защитника, Хачатурова преследуют якобы потому, что банк «Открытие» получил под свой контроль «Росгосстрах» и не хочет исполнять обязательства по договору. Он напомнил, что расследование в отношении бизнесмена началось по заявлению руководителя «Открытия» Михаила Задорнова.

Сергея Хачатурова также обвиняют в мошенничестве на 6,1 миллиарда рублей из-за продажи части акций «Росгосстраха» банку «Траст». Вину он не признает. В апреле 2018 года Хачатурова взяли под стражу.