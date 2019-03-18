На Голанских высотах нашли T-34. Танк больше сорока лет простоял закопанным по башню

Танк Т-34 нашли у линии разграничения между Израилем и Сирией в районе Голанских высот. Технику советских времен отреставрировали российские военные полицейские.

О находке 18 марта рассказал командир батальона военной полиции Рустам Нумахаджиев, Т-34 откопали в ходе оборудования поста наблюдения.

«Танк был вкопан по башню, он с 1973 года, оказывается, здесь стоит», — цитирует Нумахаджиева телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

До 1967 года Голанские высоты находились в составе Сирии. Израильские войска заняли территорию в ходе Шестидневной войны. Сирия и Египет получали вооружение и технику от стран Варшавского договора в ходе арабо-израильских конфликтов. В 1973 году стороны заключили перемирие, а войска разъединили. Миротворческие посты ООН на Голанских высотах появились в 1974 году.