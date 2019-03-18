Циклон принесет в город дождь и ветер. Рабочая неделя начнется с тепла

Обширный циклон определяет погоду в Петербурге днем 18 марта. В городе сохранится плюсовая температура.

Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, утренний ветер к обеду стихнет, но еще раньше дополнится дождем. Циклон пройдет над городом в ближайшие часы. Синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус определил его как «обширный», но дожди пообещал временами. Температура воздуха при этом не опустится ниже 4 градусов тепла, а в области может подняться и до +7. Похолодания до отрицательных температур в ближайшие дни не ожидается. Даже ночами будет не холоднее ноля.