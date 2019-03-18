Содержимое кошелька петербурженка отстаивала на капоте такси. Поездка закончилась в больнице

Жительница Петербурга не смогла своевременно расплатиться с водителем такси, из-за чего оказалась на капоте машины. Поездку водитель оценил в 15 тысяч рублей.

По информации «Фонтанки», к своему дому на улице Пограничника Гарькавого 36-летняя петербурженка приехала около десяти часов вечера 16 марта. При себе у нее якобы не нашлось достаточного количества наличных денег, таксисту девушка пообещала расплатиться после того, как она сбегает домой.

О дальнейшей сцене на капоте иномарки полиции рассказали очевидцы. Пассажирка запрыгнула на автомобиль, не смогла удержаться и упала, повредив ногу. Медики позже констатировали ушиб и сотрясение мозга. К сообщению неравнодушных горожан на следующий день добавилось и заявление от самой пострадавшей. Девушка рассказала, что в итоге водитель уехал с ее кошельком, в котором лежали 15 тысяч рублей.