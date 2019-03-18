В Петербурге спасают малыша, наевшегося марганцовки

Маленький ребенок получил тяжелые ожоги в Приморском районе Петербурга, проглотив антисептик.

Как стало известно «Фонтанке» 18 марта, в больницу мальчика 2016 года рождения привезли в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у юного пациента химический ожог пищевода и желудка. Мама рассказала врачам: сын, оставшись без присмотра, съел марганцовку. Из квартиры на Шуваловском проспекте малыша доставили в детскую больницу №5 в Купчино, где ему оказывают помощь.