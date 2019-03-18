Происшествия
В Ленобласти мужчина пытался распилить артиллерийский снаряд. Взрыв убил его на месте
Идея распилить боеприпас времен Великой Отечественной войны закончилась смертью для мужчины в Кировском районе Ленинградской области.
Как 18 марта сообщает 47news, инцидент произошел вечером 17 марта на садоводческом участке в СНТ «Моряк» в массиве Михайловский. Безработный мужчина 52 лет попытался распилить углошлифовальной машинкой 75-миллиметровый артиллерийский снаряд, который взорвался и убил его на месте.
Проводится проверка.