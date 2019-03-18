В Ленобласти мужчина пытался распилить артиллерийский снаряд. Взрыв убил его на месте

В Пушкинском районе в настоящее время ведется активная застройка территории «На Царскосельских холмах». Один за другим вырастают малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». В развитии территории не отстает и инфраструктура. Застройщик уже построил Детский сад на 140 мест с бассейном.