СМИ: Россия поставит Египту несколько десятков истребителей Су-35. Сумма контракта не разглашается

Россия поставит Египту несколько десятков тяжелых многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35. Об этом 18 марта пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.

Источники издания сообщили, что контракт вступил в силу в конце 2018 года, а сами поставки начнутся в 2020–2021 годах. Не уточняется, сколько именно истребителей получит Египет, звучит формулировка «свыше двух десятков машин» и средств авиационного поражения на сумму около 2 млрд долларов.

Стоимость контракта источники разглашать не стали. По их словам, подобное сотрудничество с Египтом «гарантирует загрузку мощностей производителя машины — Комсомольского-на-Амуре авиационного завода — на несколько лет вперед».

В «Рособоронэкспорте» от комментариев отказались.

Египет является одним из крупнейших импортеров российского вооружения. По итогам 2017 года он занимал первое место среди других стран Африки с объемом закупок в 6,2 млрд долларов.

Российскими Су-35 уже заинтересовались Китай и Индонезия. За покупку у России Су-35 США уже ввели против Китая санкции.