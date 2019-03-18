Воры обчистили квартиру тайского ресторатора в центре Петербурга. Ущерб тот подсчитал с точностью до девяти рублей

Турист из Таиланда остался без имущества во время каникул в Петербурге. Полиции удалось найти воров, которые вынесли из квартиры имущества почти на 300 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», пропажу вещей на 278 239 рублей гражданин Таиланда заметил ночью 15 марта. Из квартиры на Малой Конюшенной улице пропали деньги и драгоценности. 46-летний владелец ресторана в Петербург приехал 11 марта и задержаться планировал до 20 числа. Этого времени полиции хватило, чтобы найти преступников. 17 марта на Разъезжей улице была задержана пара горожан 25 и 24 лет, которым теперь вменяют статью 158 УК РФ «Кража».