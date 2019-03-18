NASA: К Земле летит крупный астероид. До максимального сближения осталось три дня
К Земле приближается крупный астероид EA2. Об этом 18 марта предупредило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
По данным агентства, небесное тело диаметром от 18 до 40 метров максимально приблизится к нашей планете 22 марта. Астероид пролетит на расстоянии 305 тысяч километров от Земли, что на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние между Землей и Луной. Скорость движения астероида составляет около 5 км/с.
В конце 2018 года NASA сообщало о сближении с Землей крупного астероида в канун католического рождества. Он приблизился к планете на расстояние 2,9 млн километра.
Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O— Massimo (@Rainmaker1973) 15 марта 2019 г.