NASA: К Земле летит крупный астероид. До максимального сближения осталось три дня

К Земле приближается крупный астероид EA2. Об этом 18 марта предупредило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

По данным агентства, небесное тело диаметром от 18 до 40 метров максимально приблизится к нашей планете 22 марта. Астероид пролетит на расстоянии 305 тысяч километров от Земли, что на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние между Землей и Луной. Скорость движения астероида составляет около 5 км/с.

В конце 2018 года NASA сообщало о сближении с Землей крупного астероида в канун католического рождества. Он приблизился к планете на расстояние 2,9 млн километра.