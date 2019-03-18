«Ведомости» узнали про серию губернаторских отставок на этой неделе

Президент Владимир Путин может провести новую серию губернаторских отставок уже на этой неделе. Об этом 18 марта сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства.

По данным издания, отставка грозит от трех до шести губернаторам. Среди вероятных кандидатов называются губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава Республики Алтай Александр Бердников, а также губернаторы Оренбургской и Челябинской областей Юрий Берг и Борис Дубровский. Кроме того, в числе возможных кандидатов на отставку — глава Калмыкии Алексей Орлов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В октябре 2018 года источники РБК, близкие к Кремлю, сообщали о планах администрации президента провести весной 2019 года очередную серию губернаторских отставок. Отмечалось, что минувшей осенью отставки проводились по критерию эффективности губернаторов, тогда как весной планировалось оценить способность глав к переизбранию на новый срок.