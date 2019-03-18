Разворот из среднего ряда не удался. В ДТП на Софийской пострадали мальчики-погодки

Две человека, дети, получили травмы в результате аварии в Пушкинском районе Санкт-Петербурга воскресным вечером. Все взрослые участники ДТП невредимы.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 17 марта около 20:20 на Софийской улице, 115, столкнулись ГАЗ-3310 «Валдай» и «Ауди». По предварительной информации, 50-летний водитель «Валдая» решил развернуться из среднего ряда и ударил ехавшую в левом ряду иномарку под управлением 41-летнего мужчины.

Помощь медиков потребовалась двум мальчикам из «Ауди» – 2008 и 2009 годов рождения, то есть, вероятно, 9 и 10 лет. Старший получил травмы средней степени тяжести, младший – лёгкие.

Напомним, по той же схеме в воскресенье днём произошло яркое ДТП под «крабом» – на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы. «КИА» летела в левом ряду и вкатилась колесом на подрезавшего её справа соседа. Результатом стал переворот и прохождение всего перекрёстка на боку. Этот кульбит сняли сразу две камеры: с неба и с земли.