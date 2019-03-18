Матч «Зенита» признан самым посещаемым в 20-м туре РПЛ

Футбольный матч «Зенит» – «Спартак», состоявшийся в Москве 17 марта, стал самым посещаемым в 20-м туре чемпионата Российской премьер-лиги.

На игре присутствовали 43 тысячи 616 зрителей, сообщает агентство «ТурСтат», проанализировавшее посещаемость матчей 20-го тура с 15 по 17 марта. Таким образом матч с участием «Зенита» обошёл по посещаемости игры в Екатеринбурге (17,1 тысяча зрителей), Туле (почти 9 тысяч), Уфе, Казани и других городах.

Всего, по данным «ТурСтата», матчи 20-ти туров РПЛ сезона 2018/19 посетили 2 миллиона 626 тысяч зрителей при средней посещаемости на уровне 16,5 тысячи зрителей за матч.

Матч «Зенит» – «Спартак» закончился со счётом 1:1. При этом арбитр не назначил пенальти на Артеме Дзюбе и не засчитал гол в ворота «Спартака». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что у него осталось много вопросов к судейству.

Ранее сообщалось, что «Зенит», по данным «ТурСтата», вошёл в пятёрку клубов Лиги Европы по посещаемости домашних матчей по итогам сезона-2018/19.