Удар, толчок и скотч. В Высоцке налётчики в масках ограбили дом топ-менеджеров – строителей

Жертвами разбоя в частном доме в Выборгском районе Ленобласти стали сотрудники строительной компании, работавшей, в частности, на объектах порта Усть-Луга.

Как сообщает 17 марта 47News, в Высоцке 15 марта был совершён налёт на дом, где живёт 58-летняя замдиректора компании АО «СК-Выборг» Татьяна Лопина. Женщину и её 54-летнего гражданского мужа Игоря Чугунова налётчики обездвижили при помощи скотча и избили. По данным издания, мужчина является директором ООО «Лайнер».

В полиции рассказали, что злоумышленники в масках ворвались в дом, когда в него входил Чугунов. Его сначала ударили по голове, а затем втолкнули внутрь.

В полицию о случившемся сообщил директор и владелец «Строительной компании города Выборга» Анатолий Шимякин. Он назвал случившееся большой неожиданностью для маленького городка, где и двери-то не все закрывают.

Добычей налётчиков стали 300 тысяч рублей, 2 тысячи долларов США, 200 евро, а также драгоценности, два ноутбука и три мобильных телефона.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания, где работает Лопина, зарегистрирована в Москве. По итогам 2017 года выручка компании составила 314,4 миллиона рублей при чистой прибыли 4,1 миллиона рублей. Организация специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. В частности, она занималась строительными работами для госучреждений в Новороссийске, Апатитах, Олёкминске, Куюмбе, Перми, а также участвовала в строительстве двух комплексов в порту Усть-Луга: комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ) и комплекс наливных грузов. В 2018 году выиграла конкурс на ремонт помещения для ООО «Транснефть – порт Приморск».

ООО «Лайнер» также находится в орбите «СК-Выборг». Владельцем компании является 42-летняя супруга главы и владельца «Строительной компании города Выборга» Юлия Шимякина.

Похожее ограбление произошло в ночь на 15 марта в посёлке Волочаевка. Четверо вооружённых мужчин вломились в дом, где находились две женщины и девушка с особенностями речи. Из богатого особняка они вынесли ювелирные украшения на сумму 2,5 миллиона рублей.