В бане у Балтийского вокзала было жарче обычного. Так, что нашлась работа для 20 пожарных

В историческом центре Петербурга, около Балтийского вокзала, воскресным вечером тушили возгорание в помещении, где и без того жарко – в бане. В соцсетях пишут, что эвакуировали в первую очередь мужчин – именно у них начался пожар.

Как сообщает на своём сайте городское ГУ МЧС, 17 марта в 21:32 поступил вызов на улицу Шкапина, 10А, – это кирпичное здание, выходящее в Библиотечный переулок, который соединяет Шкапина и привокзальную площадь. На место выехали сразу пять пожарных расчётов – 20 сотрудников МЧС.

Но всё оказалось нестрашно, распространиться огонь не успел. В 30-метровой парилке обгорела обрешётка на площади 3 квадратных метра. В 22:17 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, отчитывается ГУ МЧС.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» добавляют, что возгорание случилось на втором этаже. По их словам, пожарные качали воду из уличных гидрантов. Приезжали даже медики.

«Там загорелась сауна в мужском отделении, все правое крыло эвакуировали, пожар быстро потушили. Баня работает дальше», – пишет Юлия. «Самое страшное, что даже пожарная тревога не сработала», – отмечает Екатерина.