Лебеди-кликуны предпочли Западной Европе зимовку на Вуоксе

Порядка тридцати лебедей-кликунов остались зимовать в Приозерске (Ленинградская область). Кандидат биологических наук Павел Глазков, житель Петербурга, запечатлел, как благородные птицы проводят холодные месяцы, в короткометражном документальном фильме.

Кликуны традиционно зимуют в Западной Европе, а лето проводят в тайге и лесотундре Евразии. В Приозерске на Вуоксе изначально зимовала всего одна пара, год спустя – уже пять птиц, передает Глазков рассказы местных жителей. Биолог предположил, что пернатые вернулись со своим потомством.

В последние несколько лет проводить зимние месяцы сюда прилетают около тридцати особей. Узнать этот вид можно по лимонно-желтому с черным кончиком клюву. Прозвище лебедь получил за громкие трубные крики, издаваемые во время полета.

«Число лебединых семей здесь с каждым годом увеличивается», – констатирует автор фильма. В отличие от лебедей-шипунов, которых петербуржцы могут увидеть, к примеру, в зоопарке ЦПКиО имени С.М. Кирова, кликуны предпочитают обитать вдалеке от людей. Тем удивительнее, комментирует биолог, выбор места зимовки – в черте города.

Павел Глазков 12 марта представил фильм в Санкт-Петербургском отделении Русского географического общества. Он же, кстати, подобрал разбившегося вальдшнепа у Витебского вокзала, изготовил из птицы чучело и передал его в музей соседней школы.

Отметим, что городе и ранее неоднократно замечали оставшихся в Петербурге на зимовку лебедей. Например, в прошлом году птица обосновалась на Неве у вантового моста. Однако речь шла об одиноких птицах, массовой зимовки лебедей ранее не наблюдалось.