Женщина в США родила 6 детей за 9 минут. У неё сложности с именами для мальчиков

Жительница Техаса родила три пары близнецов за девять минут, сообщает 17 марта "Газета.Ru" со ссылкой на Hindustantimes.

По данным врачей, шанс родить шестерняшек составляет 1 к 4,7 миллиарда.

Медики подтвердили, что американка родила четырех мальчиков и двух девочек рано утром. Мать и дети чувствуют себя хорошо.

Женщина назвала дочерей Зиной и Зуриэль, а с именами для мальчиков она пока не определилась, уточняет издание.