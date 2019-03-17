«Черные ящики» доказывают сходство авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Пилоты таких «Боингов» учились на планшетах

СМИ продолжают раскрывать информацию, так или иначе связанную с разбившимся «Боингами». Данные «черных ящиков» подтверждают отмеченную ранее схожесть катастроф в Эфиопии и в Индонезии. И оказывается, пилоты Boeing 737 обучались управлению на планшетах.

Анализ данных бортового самописца («черного ящика») Boeing 737 Max, разбившегося в Эфиопии, указал на сходство с катастрофой такого же лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air в Индонезии, сообщает 17 марта газета The Wall Street Journal. По словам министра транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, между двумя авиакатастрофами выявлены «явные сходства», которые станут «предметом дальнейшего изучения». В чем именно заключается сходство, министр не уточнила. Предварительный отчет о крушении выпустят в течение 30 дней.

Как уже писала «Фонтанка», 15 марта Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники сообщали, что следователи в обоих случаях отметили необычное положение обломков хвостовых частей лайнеров (триммеров), которое может указывать на то, что носы самолетов резко наклонились вниз перед падением. Судя по фотографиям с места крушения самолета Ethiopian Airlines, он как будто нырнул носом вниз, отметил в разговоре с Reuters бывший руководитель кенийской ассоциации полетов Пол Гичинга. Это может говорить о том, , что машина была неуправляема.

О схожести крушений заявлял и гендиректор Ethiopian Airlines Теволде Гебремариам, напоминает РБК. По его словам, они похожи из-за того, что полет Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии длился всего шесть минут.

Источникам Reuters удалось ознакомиться с расшифрованными данными «черных ящиков» разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8. По их данным, самолет после взлета набрал «необычайно высокую скорость», прежде чем пилот сообщил о проблемах и попросил разрешения резко набрать высоту. В частности, пилот попросил диспетчера подняться до уровня 14 000 футов (4200 м) над уровнем моря — около 6400 футов (2000 м) над аэропортом, а затем попросил вернуться в аэропорт.

«Он сказал, что у него проблемы с управлением полетом. Именно поэтому он хотел подняться», – сказал источник, добавив, что подробностей о данной проблеме не сообщалось, и голос пилота звучал нервно. Кроме того скорость самолета после вылета была достигая около 400 узлов (700 км/ч), а не 200-250 узлов (400 км/ч), что более типично для минут после вылета. «Это слишком быстро», – сказал источник (цитаты по «Коммерсанту»).

Эксперты говорят, что пилоты, как правило, просят подняться, когда испытывают проблемы у земли, чтобы получить запас для маневра. Диспетчер дал разрешение для поворота направо, потому что слева находится город. Примерно через минуту самолет пропал с радара.

Кроме того, сегодня стало известно, что пилоты обучались управлению Boeing 737 на планшетах – тема обучения пилотов данных лайнеров приобрела очевидную актуальность после того, как была найдена связь между авиакатастрофами в Эфиопии и Индонезии.

«Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times поясняет, что обычно пилоты проходят подготовку на специально оборудованных машинах, имитирующих кабину реального самолета. Но многие пилоты Boeing 737 разбирались в управлении через планшеты. Дело в том, что для Boeing 737 линии MAX, в то время, когда его уже подготавливали к эксплуатации, еще не были построены симуляторы полетов.

«Они строили самолет и все еще дорабатывали его. Данные для создания симуляторов не были доступны до того момента, когда он уже был готов к полету», — рассказал представитель Ассоциации южных авиалиний (the Southwest pilots association) Грэг Боуэн.

Более того, компания Boeing могла самостоятельно сертифицировать самолеты Max 8, используя специальную схему. Такое предположение выдвинула газета The Washington Post, передает «Газета.Ru».

Один из членов Палаты представителей США Питер ДеФацио заявил, что у него есть сомнения по поводу решений, принятых по сертификации 737 Max. Возможно, один из инженеров Boeing проводил тестирование конкретной системы на Max 8, а другой инженер этой компании выступал в качестве представителя федерального управление гражданской авиации США (FAA) и подписывал от имени правительства документы, что технология соответствует федеральным правилам безопасности, написала The Washington Post. В компании Boeing и в FAA отказались отвечать на вопросы о своем участии в проверке самолетов.

Кстати, глава Boeing Деннис Мюленбург «залег на дно» после авиакатастрофы в Эфиопии, сообщила 16 марта газета The Wall Street Journal. На протяжении недели после трагедии он фактически не сказал ни слова о случившемся, ограничившись лишь краткими комментариями в твиттере и письменными заявлениями.

В воскресенье, 10 марта, Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке вскоре после взлета из Аддис-Абебы. Погибли 157 человек, представители 35 стран, в том числе три россиянина. Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние пять месяцев: в октябре 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air. В России самолеты этой модели эксплуатирует только авиакомпания S7, ранее она приняла решение приостановить использование таких лайнеров. Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Maх.