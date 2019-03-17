Семак: Был чистый пенальти на Дзюбе. Очень много вопросов к судейству

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал ничью в матче со «Спартаком» (1:1) 17 марта.

«Что касается матча, то не очень удачно вошли, спартаковцы смотрелись свежее в начале игры. В остальном играли лучше, имели хорошие моменты», – заявил Семак.

По словам 43-летнего специалиста, у него есть много вопросов к главному арбитру встречи Владимиру Москалеву. Напомним, судья не назначил пенальти на Артеме Дзюбе и не засчитал гол в ворота «Спартака».

«Назначать арбитра, который получил неудовлетворительную оценку в первом матче, – это странно. Чье это решение, судейского комитета или кого-то еще, не знаю. У меня вопросов осталось много. Я видел повтор, по мне, это абсолютно чистый пенальти. Конечно, эксперты посмотрят и выскажут свое мнение. Повторюсь, там был пенальти. Хочется, чтобы спорных вопросов было меньше, и мы не зависели от мнения конкретного арбитра», – подчеркнул Семак.

Напомним, Владимир Москалев в игре первого круга «Зенит» – «Спартак» также допустил ряд грубых ошибок. Например, из-за удара в лицо бутсой нападающий сине-бело-голубых Себастьян Дриусси получил серьезную травму и был сразу же заменен.