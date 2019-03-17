Собака 6 минут беспорядочно металась по дороге в Красном Селе, прежде чем попасть под машину

Смертельное ДТП произошло 17 марта в Красном Селе – смертельное для животного. Собака, убежавшая от хозяина, попала под машину. Среди людей пострадавших нет.

Судя по всему, мужчина пошёл в магазин и оставил пса на улице, а тот не стал ждать на одном месте. Этот случай стал для горожан поводом порассуждать о том, как должен вести себя хозяин животного, чтобы не внести свой вклад в повышение аварийности.

«Невероятная беспечность хозяина собаки привела к гибели животного 17.03.19, – пишет «Транспортный коллапс» «ВКонтакте». – Нам в группу пришло обращение от очевидца аварии, при которой собака погибла под колёсами внедорожника на Гатчинском шоссе, около дома 7. Очевидец сообщил, что владелец собаки разыскивает водителя автомашины!

На фото безутешный хозяин собаки после того, как выбежал из магазина и узнал о трагедии.

Видео не для слабонервных. Смотреть лучше не всем. Ролик не весь, собака бегала по проезжей части не менее 6 минут, неоднократно рискуя жизнью».

Администрация группы создала опрос: «Как думаете, чья вина в том, что погибло животное?». На момент публикации новости почти 92% участников согласились с тем, что виноват владелец собаки, и только 4,6% – что водитель автомобиля, сбивший пса.