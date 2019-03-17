В травле семьи односельчанами на Псковщине разберется губернаторская комиссия

В деревню Томсино Псковской области приедет комиссия, сформированная по поручению губернатора Михаила Ведерникова. Ей предстоит разобраться в обстоятельствах, при которых местная жительница и ее дочь подверглись травле односельчанами после обращения за помощью к Владимиру Путину. Информация об этом 17 марта появилась на официальном портале госорганов региона.

В состав комиссии вошли замгубернатора Вера Емельянова, руководители комитетов по социальной защите и по образованию Псковской области, а также местной комиссии до делам несовершеннолетних, областной детский омбудсмен Наталия Соколова и сотрудники администрации Себежского района.

Отношение жителей Томсино к Елене и ее 12-летней дочери Тасе резко изменилось, когда последняя обратилась в письме к Владимиру Путину с просьбой подарить ее маме мини-трактор или мотоблок. Тася рассказала о тяжелом материальном положении семьи и закрытии сельской школы. Обращение девочки спустили местным властям, которые отказали в предоставлении помощи и лишь после шумихи в прессе предложили оформить социальный кредит на покупку трактора.

После того, как об этой истории рассказали СМИ, Елене стали приходить пожертвования и посылки с одеждой и канцелярскими принадлежностями. На полученные средства женщина приобрела технику для огорода и необходимые вещи.

Жители села, как пишут СМИ, отреагировали на улучшение положения семьи негативно. Подруги Таси стали обвинять ее в краже, неизвестные распространили в интернете «голые» фотографии девочки. На Елену, которая работала санитаркой в больнице, стали жаловаться коллеги, что в итоге вынудило женщину уволиться, а соседи – обвинять в мошенничестве. С неизвестного номера семье поступила угроза жизни девочки. Елене пришлось перевести Тасю на дистанционное обучение.

В село Томсино семья переехала из Петербурга. Оперативно сменить место жительства сейчас Елена и ее дочь не могут из-за нехватки средств.

Несколько лет назад СМИ рассказывали о проблемах во взаимоотношениях Елены со старшей дочерью. Девушке в настоящий момент должно быть около 21 года.