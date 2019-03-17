«Зенит» увез из Москвы интригу. Как Семак не выиграл, но и не проиграл матч со «Спартаком»

Штанга, неназначенный пенальти и отмененный гол. Отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги главного матча 20 тура чемпионата страны.

Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК"Зенит"

До игры один из главных вопросов был готовность принять участие в матче Артема Дзюбы и Андрея Лунева. Главная московская спортивная газета успела с утра в день матча написать о том, что нападающий, который не играл в четверг в Лиге Европы, все-таки пропустит противостояние. И вратарь, получивший в нем травму, тоже под вопросом.

Тем не менее, тренерский штаб Семака выбрал, пожалуй, сильнейший состав. Лунев занял место в воротах, и судя по словам главного тренера, это решение принималось в день игры со «Спартаком». На флангах обороны вышли Игорь Смольников и Юрий Жирков, пропускавший матч в четверг против «Вильярреала» и неожиданно получивший вызов в сборную страны на матч с Бельгией. В центре обороны снова материализовались Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий. В полузащите выбор Семака пал на трио в составе Далер Кузяев, Кристиан Нобоа и Вильмар Барриос. В нападении вышли сильнейшие на текущий момент: все-таки Дзюба, для которого матч со «Спартаком» всегда носит сверхпринципиальный характер, Эмилиано Ригони и Сердар Азмун.

Жирков, Нобоа, Ригони, Дзюба, Кузяев – пять человек из этого состава, который на данный момент можно считать основным, в Испании не играли. Барриос и Азмун были заменены по ходу матча с явными мыслями о игре против «Спартака». Между «Вильярреалом» и «Спартаком» было меньше двух дней, Сергей Семак явно расставил приоритеты какой из матчей сейчас важнее, но, чтобы доказать свою правоту, нужно было брать очки в Москве.

«Спартак» известен своим напором в начале игры, и «Зенит» пропустил первым. После скидки с фланга Александра Ташаева мимо Лунева сумел пробить капитан «Спартака» Денис Глушаков. Участник одного из самых громких бракоразводных процессов в РПЛ, которого откровенно недолюбливают болельщики московского клуба, празднуя гол указывал на свою фамилию на футболке, посылая таким образом привет фанатам, поднимающим баннеры с перечеркнутым игровым номером Дениса. После матча уроженец села Миллерово скажет очевидное: «Тяжело оценивать, кто был лучше. Конечно, я скажу, что наша команда была лучше, а «Зенит» скажет, что их команда была лучше. Это футбол, и результат на табло. Можно быть лучше, а победит другая команда. Какая разница?».

«Зенит» отыгрался достаточно быстро: после хитрой комбинации с участием Дзюбы и Азмуна по воротам Алексадра Селихова жахнул — и другого глагола не подберешь — Барриос. Чуть ли не первый удар колумбийца в створ сравнял счет в очень важном матче для «Зенита».

Во втором тайме, несмотря на опасные подходы хозяев, «Зенит» мог оформлять столь важную для петербургского клуба победу. Посудите сами, у гостей в активе три удивительных момента. Сперва Дзюба заработал честный пенальти: Артем продавил Илью Кутепова, который сыграл ровно в колено нападающего «Зенита», но арбитр Москалев жестом Дзюбе показал вставать. Через минуту после великолепного прохода Жиркова Ригони пробил ровно в центр штанги — звон стоял на все Тушино. И через 6 минут после удара все того же Ригони со штрафного мяч чисто залетел в ворота Селихова, но Москалев отменил гол из-за фола Ивановича в чужой штрафной.

«Зенит» сумел сохранить ничейный счет на табло к финальному свистку и ушел на перерыв, связанный с матчами сборной страны, лидером турнирной таблицы.

Семак после игры по делу обратил внимание на ошибки судейской бригады под руководством Владимира Москалева и напомнил, что за игру в первом круге арбитр получил неудовлетворительную оценку: «Назначать арбитра, который получил неудовлетворительную оценку в первом матче, — это странно. Чье это решение, судейского комитета или кого-то еще, не знаю. У меня вопросов осталось много. Я видел повтор, по мне, это абсолютно чистый пенальти».

Содержательный итог подвел Ракицкий: «Сегодня на первый план выходила борьба. Все хотели выиграть, борьба сумасшедшая, особенно в последние минут 20. Мое первое дерби мне понравилось... Это дерби, и мы не смотрели на турнирную таблицу. Играли чисто на победу и до конца верили, что выиграем. В принципе, 1:1 по турнирной таблице нас устраивает. Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам. Их поддержка была сумасшедшей. Мы бились за них и за город».

После матча в публичное пространство ворвался президент «Зенита» Александр Медведев: «По качеству игра ожидания оправдала. И это пример для всех наших других клубов, когда с первой до последней минуты есть динамика, страсть, самоотдача. Если наши команды будут так играть, на трибунах будет много болельщиков. Думаю, именно такого футбола болельщики ждут от наших игроков. Победа всегда лучше ничьей, не говоря о поражении. Интрига все равно сохраняется. Так что – всем на футбол!».

К словам Александра Ивановича сложно придраться: действительно, команды выдали невероятный второй тайм, в котором могло случиться многое, но не случилось. И не поспоришь: ситуация в турнирной таблице в последней трети чемпионата выглядит предельно интригующей. «Зенит» продолжает лидировать, у него 41 очко, а вот в пелотоне ситуация стала намного плотнее. После побед ЦСКА и «Локомотив» сократили расставание и вышли на 2 и 3 место соответственно: у армейцев 36 очков, у железнодорожников — 35. С обоими клубами «Зениту» играть – с одним в апреле, с другим в мае.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»