«Зенит» и «Спартак» не смогли выявить победителя. Петербуржцам не засчитали гол и не назначили пенальти

Вничью закончился матч 20 тура чемпионата Российской премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» в воскресенье, 17 марта, в Москве. Счет 1:1.

Все. Ничья в Москве, и мы по-прежнему первые! Спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку!#СпартакЗенит pic.twitter.com/qnjqt86Q1p — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 17, 2019

«Зенит» пропустил первым от Дениса Глушакова на 13 минуте. Полузащитник сине-бело-голубых Вилмар Барриос сравнял на 27 минуте.

Отметим, что по ходу встречи было несколько спорных судейских решений не в пользу «Зенита». На 59 минуте Артем Дзюба упал в штрафной соперника, споткнувшись о колено Ильи Кутепова, но арбитр Владимир Москалев не стал назначать пенальти. На 66 минуте он же не засчитал гол «Зенита» после удара Бранислава Ивановича якобы из-за нарушения со стороны сербского защитника сине-бело-голубых.

Таким образом теперь на счету «Зенита» 41 очко. Сине-бело-голубые по-прежнему лидируют в чемпионате РПЛ, опережая идущего вторым ЦСКА на пять очков. «Спартак» остался на пятом месте с 33 очками.