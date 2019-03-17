«Сговор». В США назвали причину сложных отношений с Россией

Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия и США не могут выстроить диалог из-за президента. Об этом сообщает 17 марта «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

По словам Болтана, «сговор» Трампа с Россией является одной из главный проблем на пути к созданию прогресса в отношения двух стран.

«Я думаю, сложно достичь прогресса в двусторонних отношениях с Россией, когда все, что делается, используется политическими оппонентами, чтобы показать некие свидетельства сговора с Россией», – сказал Болтон.

15 марта суд в США отклонил иск, обвиняющий Трампа в сговоре с Россией и WikiLeaks.

Его подали два спонсора и сотрудник Национального комитета Демократической партии страны, их претензии были связаны с якобы имеющим место заговором между Трампом, Россией и WikiLeaks, который предполагал обнародование переписки членов Национального комитета. Они обвиняли Трампа в разглашении их личных данных, содержащихся в опубликованных хакерами письмах.

По словам судьи, даже если обвинения истцов правдивы, им не удалось изложить обстоятельства дела в исковом заявлении так, чтобы суд мог удовлетворить иск.