Десятки людей собрались в Якутске на стихийный митинг из-за изнасилования женщины

После известия о похищении и изнасиловании женщины в Якутске состоялся стихийный митинг, на который пришли десятки людей.

Как сообщает 17 марта информационно-аналитический портал SakhaNews, призыв собраться в 20:00 по местному времени (14:00 мск) на Комсомольской площади в столице Якутии стал распространяться в месседжерах после известия об изнасиловании местной жительницы, предположительно, выходцами из Средней Азии.

В 4 часа утра (22.00 мск) 17 марта на улице Кузьмина девушку насильно посадил в машину мужчина и увез в неизвестном направлении. Позднее пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 131 (изнасилование) и части 1 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Правоохранители оперативно установили место нахождения подозреваемого. Кроме того, в настоящее время проверяют причастность к преступлению еще двоих людей.

Сообщений о задержаниях участников митинга не поступало. РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации главы Якутии, сообщает, что демонстрантам предложили встретиться 18 марта в теплом помещении.