Река в Чикаго стала зелёной. Потому что 17 марта – необычный день

День святого Патрика отмечают во всём мире в воскресенье, 17 марта. Празднующие традиционно носят зелёную одежду, а в Чикаго пошли дальше – в зелёный цвет покрасили реку.

Необычной традиции уже много лет. По данным «Википедии», всё началось в 1962 году, а может, и раньше. По одной из версий, сначала реку Чикаго покрасили случайно, когда сантехники использовали флуоресцеин для отслеживания производств, незаконно сбрасывавших в реку вредные стоки. Вторая «легенда» гласит, что мэр города намеренно предложил использовать специальный зелёный краситель.

С годами объём красителя снижают. Если сначала река оставалась зелёной в течение недели и дольше, то сейчас – один день. В 1966 году Агентство по охране окружающей среды США запретило использовать флуоресценты, и теперь применяются порошковые краски растительного происхождения – по уверениям организаторов, совершенно безвредные. Состав держится в тайне, а до попадания в воду порошок имеет оранжевый цвет. Процесс окраски стартует в 9:15 утра, и к 10 часам река становится полностью зелёной.

Hundreds of thousands of people gather in downtown Chicago for the dyeing of the Chicago River, an annual tradition in the city to celebrate St. Patrick's Day. pic.twitter.com/VYPPjgYf5l