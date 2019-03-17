СКА проиграл «Локомотиву» в Ярославле

Поражением хоккейного клуба СКА завершился третий матч серии полуфинала Западной конференции КХЛ против «Локомотива» 17 марта в Ярославле. Петербуржцы проиграли со счетом 1:3.

У «Локомотива» дублем отличился Максим Осипов (8 и 57 минуты) и Георгий Иванов (37). Автором единственного гола у СКА стал Наиль Якупов, забивший на 41 минуте.

Таким образом «Локомотив» добыл первую победу в серии. Теперь счет 2-1 в пользу СКА. В следующий раунд выходит команда, которая первой выиграла четыре матча.