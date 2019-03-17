Барриос забил «Спартаку» и сравнял счет. Это первый гол колумбийца за «Зенит»
Футбольный клуб «Зенит» сумел довольно быстро ответить «Спартаку» на гол Глушакова. На 27 минуте полузащитник Вилмар Барриос сумел подобрать заметавшийся в штрафной московской команды мяч и нанес точный удар. Счет стал 1:1.
Это первый гол колумбийского футболиста за «Зенит». Барриос перешел в «Зенит» 1 февраля 2019 года.
Напомним, что «Зенит» пропустил первым на 13 минуте встречи.
Справка:
Вильмар Барриос родился 16 октября 1993 года. Воспитанник колумбийского клуба «Депортес Толима». В 2016-м перешел в «Боку Хуниорс» за 2,6 млн евро. В текущем сезоне сыграл в шести матчах чемпионата Аргентины. Провел 15 матчей за сборную Колумбии, в том числе на чемпионате мира – 2018 в России.