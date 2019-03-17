Воронка затянула американку в могилу родителей

В Нью-Йорке 64-летняя женщина заявила, что во время посещения могилы своих родителей ее засосало в воронку, образовавшуюся в земле из-за того, что рабочие плохо укрепили насыпь.

Как сообщает 17 марта "Газета.Ru" со ссылкой на New York Post, по словам женщины, никто не откликался на ее крики о помощи. Она разбила лицо и выбила зуб от удара о каменную плиту, когда пыталась выбраться.

Женщина испытала стресс и получила эмоциональную травму. Теперь, по ее словам, она боится открытых пространств, ей снятся кошмары, и она часто испытывает головную боль, уточняет издание.

Отмечается, что женщина подала в суд на кладбище, требуя компенсацию в размере 5 млн долларов.