Беспорядки в Белграде: протестующие напали на полицию и прорвали оцепление у резиденции президента

Столицу Сербии охватили протесты. Днем 17 марта демонстранты прорвали полицейское оцепление перед резиденцией президента Александра Вучича, сообщает сайт министерства внутренних дел страны.

На углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша в Белграде группа людей под предводительством одного из лидеров «Союза за Сербию» Бошко Обрадовича напала на сотрудников полиции. Протестующие попытались проникнуть за кордон на грузовом автомобиле. Действия протестующих осудил заместитель премьер-министра правительства Сербии и глава МВД Небойс Стефанович.

По последней информации, демонстранты направились к отделению полиции, где содержится один из участников протеста. Он был задержан накануне во время массовой субботней акции протеста, во время которой демонстранты штурмовали здание гостелевидения РТС. Участники акции закидали камнями полицейских и, сломав дверь, ворвались в здание РТС.

Обрадович потребовал от сотрудников редакции предоставить ему возможность выйти в эфир на две минуты. Позднее демонстрантов по одному вывели из здания жандармы.

Оппозиция во главе с Бошко Обрадовичем и Драганом Джиласом протестует против авторитарной политики сербского лидера Вучича и коррупции. Массовые акции начались в Сербии в декабре прошлого года. Поводом послужило избиение группой неизвестных Стефановича и его соратников перед конференцией оппозиции в Крушевце в ноябре 2018 года.