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Спорт
17.03.2019 18:48
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Екатерина Юрлова принесла России третью медаль на ЧМ по биатлону и расплакалась

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде в Швеции.

Золото взяла итальянка Доротея Вирер, которая стала чемпионкой мира впервые в карьере. Она, как сообщает РБК, преодолела дистанцию в 12,5 километра за 37 минут 26,4 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Екатерина Юрлова-Перхт тоже дважды промахнулась и финишировала второй с отставанием в 4,9 секунды. Бронза досталась немке Дениз Херманн, у неё четыре промаха. Еще одна россиянка, Евгения Павлова, заняла 18-е место.

Екатерина Юрлова-Перхт расплакалась после масс-старта чемпионата мира, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на «Советский спорт».

«Не могу даже двух слов связать, безумно счастлива! Эта медаль дороже золота. Весь чемпионат мира мне не хватало самой малости. Сегодня мне, наконец, удалось добиться своего. Безумно рада, спасибо всем за поддержку, особенно всей моей семье», – сказала спортсменка.

Справка:

Серебро Юрловой-Перхт стало для сборной России третьей медалью на чемпионате мира в Эстерсунде. Ранее по ходу соревнований Александр Логинов завоевал серебро в спринтерской гонке, а мужская сборная в составе Логинова, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Матвея Елисеева выиграла бронзу в эстафете.

В медальном зачете ЧМ-2019 сборная России занимает седьмое место. Досрочную победу по количеству наград одержала Норвегия, завоевавшая девять медалей (пять золотых, три серебряных и одну бронзовую). Второй идет сборная Германии с семью наградами (2-2-3), а на третье место вышла Италия, для которой золото Вирер стало четвертой медалью на соревнованиях (1-2-1).

Юрлова-Перхт завоевала для женской сборной России первую медаль мировых первенств с 2015 года (тогда единственную награду также принесла Юрлова-Перхт). В этом сезоне сборная России впервые с 2009 года сумела завоевать на чемпионате мира больше двух медалей. Десять лет назад на счету российских биатлонистов оказалось четыре награды — два золота и две бронзы.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде завершится сегодня гонкой с общего старта среди мужчин. Спортсменам предстоит пройти дистанцию 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Россию в этой гонке будут представлять Александр Логинов и Евгений Гараничев, накануне отказавшийся участвовать в эстафете.

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