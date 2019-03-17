Екатерина Юрлова принесла России третью медаль на ЧМ по биатлону и расплакалась

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде в Швеции.

Золото взяла итальянка Доротея Вирер, которая стала чемпионкой мира впервые в карьере. Она, как сообщает РБК, преодолела дистанцию в 12,5 километра за 37 минут 26,4 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Екатерина Юрлова-Перхт тоже дважды промахнулась и финишировала второй с отставанием в 4,9 секунды. Бронза досталась немке Дениз Херманн, у неё четыре промаха. Еще одна россиянка, Евгения Павлова, заняла 18-е место.

Екатерина Юрлова-Перхт расплакалась после масс-старта чемпионата мира, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на «Советский спорт».

«Не могу даже двух слов связать, безумно счастлива! Эта медаль дороже золота. Весь чемпионат мира мне не хватало самой малости. Сегодня мне, наконец, удалось добиться своего. Безумно рада, спасибо всем за поддержку, особенно всей моей семье», – сказала спортсменка.