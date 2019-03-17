Лунев будет защищать ворота «Зенита» в матче со «Спартаком»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился с составом на матч 20 тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Спартака» в воскресенье, 17 марта, в Москве.

Несмотря на ранее появившиеся сообщения о травме вратаря Андрея Лунева, он начнет игру с первых минут. Также в состав вошли защитники Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Игорь Смольников, полузащитники Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Лукас Барриос, Эмилиано Ригони, нападающие Сердар Азмун, Артём Дзюба.

В запасе остались: Алексей Городовой, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Матиас Краневиттер, Эрнани, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Олег Шатов, Роберт Мак, Антон Заболотный.

Матч начнётся в 19:00.

«Спартак» занимает пятое место в чемпионате РПЛ (32 очка), а «Зенит» – первое (40). В матче первого круга в Петербурге команды сыграли вничью 0:0.

Ранее появилась информация о готовящихся провокациях на матче «Спартак» – «Зенит». В связи с этим были проведены обыски у фанатов московской команды, а около десяти человек были доставлены в отделение. Вместе с тем в МВД опровергли сообщения о массовой драке между фанатами в трамвае.