Родину «стихотворениями или кисточкой никто не защитит»: в школы предлагают вернуть военную подготовку

Начальную военную подготовку необходимо вернуть в российские школы. Об этом 17 марта заявил бывший главнокомандующий ВКС России, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой.

«Почему убрали НВП (начальную военную подготовку) из школы? Вы понимаете, что пацифист не будет никогда защищать родину, стихотворениями или кисточкой ее никто никогда не защищал и не защитит», — заявил Бондарев.

Он сказал, что уроки нужно вводить уже сейчас. А так как срок службы сократился до года «благодаря пацифистам», ребенок «боится автомата, не знает, что такое граната и куда её кидать».

В ответ Васильева заявила, что в старших классах необходимо ввести «определенные разделы» в дисциплине ОБЖ. «Сделайте половину ОБЖ, а половину назовите начальной военной подготовкой, и все пойдет на уровне», — добавил Бондарев. Васильева предложила подготовить идеи по возврату военной подготовки в школы совместно с комитетом Совфеда по обороне и безопасности.

Видео: YouTube/ВМЕСТЕ-РФ

В Советском Союзе во всех средних общеобразовательных школах, техникумах и профтехучилищах начальная военная подготовка проводилась без отрыва от учебы на основании Закона о всеобщей воинской обязанности.