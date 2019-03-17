Как перевернуть машину на Славы под «крабом», показали две камеры. «КИА» заехала на соседа

Как легко перевернуть тонну металла, демонстрируют видеозаписи ДТП. В воскресенье, 17 марта, около полудня это удалось водителю «КИА» на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы.

Авария попала в поле зрения сразу двух камер. Камера наружного наблюдения сняла, как легковая «КИА» разгоняется в левом ряду, видимо, чтобы успеть на зелёный сигнал светофора, но путь ей преграждает сосед справа, который неспешно перестраивается в левый ряд, возможно, чтобы на перекрёстке повернуть налево.

Видео: YouTube/Слава Будапештский

Видеорегистратор очевидца снимал происходящее с земли. Несмотря на то, что дело происходит на встречной полосе, заметно, как «КИА» с разгона въезжает на борт соседней машины и, используя её как трамплин, опрокидывается.

Лёжа на боку, «КИА» прокатывается по всему перекрёстку и уже от столкновения с поребриком разделительной полосы окончательно укладывается на крышу.

Судя по всему, никто не пострадал. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», где обсуждают эту аварию, откликнулась девушка водителя «КИА» и очевидцы. Никто из них о раненых не рассказывал. На фотографиях скорой тоже нет, зато есть компания мужчин рядом с «перевёртышем» – то ли пассажиры, то ли группа поддержки водителя. Через 2-3 часа машину уже перевернули на колёса, сообщила Александра.

Пересечение Славы и Будапештской – знаковое место. Надземный переход, прозванный «крабом», там установили, чтобы снизить аварийность, в частности с пешеходами, и, по данным ЗакСа, это помогло. Многим горожанам «краб» и соседняя «креветка» (на пересечении Славы и Белградской улицы) не нравятся, один из опросов даже насчитал 77% недовольных.

Аварии с автомобилями в этом месте, тем не менее, не редкость. Например, «перевёртыш» там был в декабре 2016 года. В августе того же года «Жигули» влетели в маршрутку, пострадали три человека. В апреле 2018 года легковушка залетела на забор разделительной полосы; водитель сказал, что прикрыл один глаз.