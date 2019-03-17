Путин посетит Крым в пятую годовщину референдума о вхождении в состав России

Президент России Владимир Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь. ЕС же снова не признал итоги референдума о присоединении Крыма к РФ.

Глава страны примет участие в торжествах по случаю пятой годовщины принятия полуострова в состав РФ, сообщает 17 марта «Газета.Ru». Кроме того, он примет участие в церемониях ввода в эксплуатацию Балаклавской и Таврической теплоэлектростанции. Первую президент посетит лично, на открытии второй поприсутствует в режиме видеоконференции.

Также Путин проведет осмотр мемориального комплекса «Малахов курган» в Севастополе, а в Симферополе встретится с представителями общественности полуострова.

Фото: kremlin.ru

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, и за воссоединение с Россией проголосовали более 95%. 18 марта 2014 года президент Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на итоги референдума Киев отказался признавать Крым частью России.

Евросоюз же в очередной раз подтвердил приверженность политике непризнания итогов референдума о включении Крымского полуострова в состав России, сообщило 17 марта РИА «Новости» со ссылкой на распространенное ЕС заявление. ЕС называет присоединение Крыма «прямым вызовом международной безопасности», которое «привело к опасному росту напряженности» в Керченском проливе.

В заявлении отмечается, что политика непризнания, в том числе, подразумевает ограничительные меры в отношении России, передаёт «Газета.Ru».