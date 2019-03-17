Синоптики предупредили о потенциально опасном ветре в Петербурге

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Гидрометцентр России из-за потенциально опасного ветра объявил желтый уровень опасности в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Об этом 17 марта сообщается на сайте центра.

Потенциально опасный уровень интенсивности погодных условий синоптики прогнозируют в течение суток, начиная с 21 часа 17 марта. В ночь на понедельник температура составит 3 градуса тепла, 18 марта днем воздух прогреется до плюс 6 градусов. Ветер, как ожидается, разгонится до 5 метров в секунду.

В свою очередь, специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на своем сайте прогнозируют в Северной столице и области в ближайшие сутки умеренный с порывами до сильного ветер и не ожидают ухудшения погодных условий.