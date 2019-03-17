В полиции сообщили, что фанаты «Спартака» и «Зенита» не дрались, а просто поговорили

Драки между фанатами «Спартака» и «Зенита» в Москве, по данным полиции, не было.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости, в московской полиции заявили, что конфликт действительно имел место, но ограничился словесной перепалкой.

При этом разговор фанатов в трамвае на повышенных тонах продолжался не более 30 секунд. После этого одна из сторон покинула вагон. Обошлось без пострадавших – по крайней мере, с заявлениями и сообщениями о телесных повреждениях в полицию никто не обращался, уточнили в полиции.

Ранее также сообщалось, что в Москве на фоне информации о готовящихся провокациях на игре «Спартак» – «Зенит» проходят обыски у наиболее активных и агрессивно настроенных фанатов красно-белых, около десяти человек задержаны.