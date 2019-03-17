В Новосибирске скончался режиссёр-документалист Юрий Шиллер

Лауреат Государственной премии России, режиссёр-документалист Юрий Шиллер ушёл из жизни в возрасте 77 лет в Новосибирске. Об этом 17 марта сообщается на сайте российского Союза кинематографистов.

Фото с сайта Союза кинематографистов России

Режиссёр за свою карьеру создал более 60 документальных и игровых фильмов. Среди них, например, картина «Воробей» 2010 года, которая была выдвинута на XXXI Московский международный кинофестиваль. Также он знаменит своими фильмами «Карасук», «В Затоне», «Падение Икара».

В 1998 году он стал обладателем Государственной премии России за картины «Грешный человек», «Родная сторона» и «Полёт шмеля». Фильмы Шиллера включены в программу ВГИКа, также коллекции его работ хранятся в библиотеке Конгресса США и в архиве Гостелерадио на Шаболовке в Москве.

Напомним, 16 марта попал в реанимацию режиссёр Марлен Хуциев.