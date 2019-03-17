Самолёт «России», летевший в Москву, вернулся в Пулково. На борту спасали пассажира

Рейс авиакомпании «Россия» из Петербурга в Москву вынужденно вернулся в аэропорт Пулково днём 17 марта. Причиной стали проблемы со здоровьем у одного из пассажиров.

Как рассказал на своей странице в Facebook координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров, самолёт вернулся в аэропорт сразу после взлёта. По словам политика, в это время стюардессы спасали мужчину, прикладывали кислородную маску.

«Все время, пока летели, стюардессы реанимировали, давали кислород, мужчина дышал до посадки, стюардессы держали на руках, люди помогали. Дышал, когда мы приземлились. Быстро открыли трап, пустили врача. Реанимобиль ещё не подъехал. Не знаю, может, так и надо, но врач просто стоял, ничего не делал. Ждал, пока приедет машина. Говорил, что ничего не сделать», – пишет Пивоваров.

В авиакомпании «Россия» «Фонтанке» подтвердили факт происшествия. «Пассажиру сразу после взлёта стало плохо, экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета. Благодаря оперативному реагированию на ситуацию экипажа и работников аэропорта Пулково пассажир был своевременно передан в руки медицинских работников», – рассказали в пресс-службе.

Судя по онлайн-табло аэропорта Внуково, задержка рейса FV 6033 составила один час.